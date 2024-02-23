مدرب بيراميدز : سنكرر الفوز على مازيمبى فى الكونغو بدورى أبطال إفريقيا

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق "بيراميدز"، إنه يعلم جيدًا مدى الجودة التي يتمتع بها منافسه، مازيمبي الكونغولي، قبل المباراة التي تجمع بينهما بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري الأبطال

ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غد السبت، على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يورتشيتش على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "شاهدت العديد من مباريات الفريق المنافس وأعلم كل تفاصيله ومدى قوته ولكن في المقابل لدي ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، ومدى جودتهم وإمكاناتهم وخبراتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز وعبور تلك المواجهة المهمة".

وأوضح المدرب الكرواتي أنه يدرك مدى قوة المنافس الذي يعتبر خصمًا صعبًا على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك جيدًا أن بيراميدز يحتاج للفوز وسيلعب من أجله مهما كانت الظروف، ويثق في لاعبيه وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل ذلك، ولتأمين موقف الفريق من العبور إلى الدور المقبل في دوري الأبطال.

يورتشيتش أكد أنه ليس من السهل على أي مدرب تولي مهمة فريق قبل 10 أيام فقط من خوض مباراة كبيرة ومهمة في دوري الأبطال أمام فريق قوي على ملعبه ووسط جماهيره، مشيرًا إلى أنه وجهازه الجديد قادوا بيراميدز في مباراتين بالدوري المصري، والأمر ليس سيئًا والآن يعلم جيدًا مدى جودة لاعبيه ويثق فيهم كثيرًا، والفريق سيلعب من أجل الفوز.

المدير الفني قال إن "بيراميدز سبق له تحقيق الفوز على مازيمبي في القاهرة بالجولة الأولى، وسيلعب هنا في الكونغو من أجل تكرار الانتصار، والفريق جاهز تمامًا لتلك المواجهة الهامة، وهو كمدرب سبق له اللعب في أجواء مماثلة أكثر من مرة ويدرك مدى الصعوبة ولا يجب الحديث عن أي ظروف محيطة والتركيز فقط على الفوز والثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك الهدف".