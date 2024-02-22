الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

يورتشيتش وماييلي يحضران مؤتمر مباراة مازيمبي وبيراميدز

كرونسلاف يورتشيتش
كرونسلاف يورتشيتش

حضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز يرافقه المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

يحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة من ظهر السبت المقبل على ستاد مازيمبي في لوبومباشي، في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بنادي بيراميدز في الثانية عشرة إلا الربع ظهر الجمعة في قاعة مؤتمرات استاد نادي مازيمبي.

ويتحدث يورتشيتش عن تحضيرات فريق نادي بيراميدز، لمواجهة ماريمبي وجاهزية لاعبيه لتلك المباراة الهامة، كونها حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

وخاض فريق بيراميدز أول تدريباته في مدينة لوبومباشي بالكونغو، استعدادا لمواجهة نظيره نادي مازيمبي في إطار لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران والذي استمر لقرابة ساعة ونصف، على ستاد مازيمبي وهو الملعب الذي تقام عليه المباراة، طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي بأحقية الضيف في تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

وأظهر لاعبو بيراميدز حماسا كبيرا خلال التدريبات وركز المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، على مجموعة من الوحدات البدنية وبعض الجمل الخططية، وتدريبات منفردة للمدافعين.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني والأخير في الثالثة من ظهر غد الجمعة، على ستاد مازيمبي والذي يشهد فتح التدريب لمدة ١٥ دقيقة أمام الإعلام طبقا لتعليمات الكاف.

بعد تعرضها لحادث سير.. نائب رئيس "مازيمبي" يزور بعثة بيراميدز بالكونغو

في السياق، زار فريدريك كيتينجي، نائب رئيس نادي مازيمبي بعثة نادي بيراميدز في لوبومباشي والتي تستعد لخوض لقاء مازيمبي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

والتقى نائب رئيس مازيمبي في مقر إقامة بيراميدز، المهندس ممدوح عيد رئيس بيراميدز ورئيس البعثة، مؤكدا أن العقبات التي واجهت البعثة منذ وصولها إلى لوبومباشي، غير مقصودة بالمرة خاصة بعد حادث الحافلة واصطدامها بسيارات البعثة، وكذلك واقعة التأخير المفاجئ لأول تدريبات الفريق في الكونغو بحجة وجود أعمال صيانة.

وأكد كيتينجي اعتزاز ناديه بوجود بعثة بيراميدز في لوبومباشي، مشددا على أن رئيس النادي مويس كاتومبي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمهندس ممدوح عيد وأنه أرسله لتوضيح ما حدث من بعض الأخطاء، نظرا لتواجد رئيس النادي خارج المدينة، وطلب توفير كل شيء لبعثة بيراميدز وحرص على التواصل من أجل الاطمئنان على البعثة.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز مازيمبي الكونغولي يورتشيتش فيستون ماييلي

مواد متعلقة

بيراميدز يخوض أول تدريباته بالكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي (صور)

بعد تعرضها لحادث سير.. نائب رئيس "مازيمبي" يزور بعثة بيراميدز بالكونغو

استعدادا لمواجهة الحسم.. بيراميدز يخوض تدريبين على ستاد مازيمبي

بعثة بيراميدز تصل الكونغو استعدادًا لمباراة مازيمبى

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل.. "الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة