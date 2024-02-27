الأوقاف تكشف عن الأنشطة القرآنية خلال شهر رمضان

حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ، ضمن اهتمام الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وذلك على النحو التالي:



1- المقارئ القرآنية

تعقد وزارة الأوقاف عدد (17623) مقرأة خلال شهر رمضان1445هـ، على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة: وعددها (621) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (3105) مقارئ خلال شهر رمضان.

• مقارئ الأعضاء: وعددها (846) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (4230) مقرأة خلال شهر رمضان.

• مقارئ الجمهور: وعددها (2507) مقارئ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، بإجمالي عدد (10028) خلال شهر رمضان.

• المقارئ النموذجية: وعددها (25) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (100) مقرأة خلال شهر رمضان.

• مقارئ السيدات: وعددها (5)، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، بإجمالي عدد (20) مقرأة خلال شهر رمضان.

• مقارئ الواعظات: وعددها (35)، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر، بإجمالي عدد (140) مقرأة خلال شهر رمضان.

2- مجالس الإقراء:

• مجالس الإقراء على كبار القراء: وعددها (18) مجلسًا، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر، بإجمالي عدد (78) مجلسًا خلال شهر رمضان.

3- مراكز التلاوة:

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وعددها (14) مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، بإجمالي عدد (152) مجلسًا خلال شهر رمضان.

4- مكاتب التحفيظ: بإجمالي عدد (8162) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان، وبيانها كالتالي:

• مكاتب التحفيظ على درجة: وعددها (151)، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص:3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع (3322) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة: وعددها (220)، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م:4م عدا الجمعة والسبت، بواقع (4840) حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان.

5- التحفيظ عن بعد:

• التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، بإجمالي عدد (828) حلقة خلال شهر رمضان.

6- برنامج (صحِّح قراءتك):

• برنامج (صحِّح قراءتك): يعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مساجد موزعة على الجمهورية، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا، بإجمالي عدد (33088) جلسة خلال الشهر الكريم.

7- برنامج تلاوات لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ:

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم وأهله، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، مع تعلم قواعد النطق السليم الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم، أطلقت وزارة الأوقاف برنامج تلاوات يوميًا بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) خلال شهري شعبان ورمضان 1445هـ، بإجمالي عدد (53) مجلس تلاوة من خلال البرنامج.

جدير بالذكر أنه يتم نشر جدول برنامج تلاوات مع بداية كل أسبوع مفصلا بالمواعيد وأسماء القراء.

8- برنامج تلاوات لشهر رمضان 1445هـــ:

يعقد يوميًّا خلال شهر رمضان بالمساجد الكبرى؛ حيث تتم قراءة (قرآن السهرة – قرآن الجمعة – قرآن العصر)، وفق الخطة التي المعتمدة لكل مديرية، بإجمالي عدد (1530) تلاوة قرآنية من خلال البرنامج.

9- المسابقات القرآنية:

1- تم إعلان المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم.

2- المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف شمال سيناء.

3- المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف الوادي الجديد.

4- المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف جنوب سيناء.

5- المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف مطروح.

6- المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف المنيا.

7- المسابقة الرمضانية بمديرية أوقاف البحر الأحمر.

8- المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين.

9- الإعلان عن مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

10- فتح باب التقدم للحصول على كارنيه محفظ معتمد من الأوقاف.