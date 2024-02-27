الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاجر تمور: منتجات رمضان متواجدة بكثرة داخل سوق الساحل وبأسعار مناسبة (فيديو)

تاجر تمور
تاجر تمور

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، لذلك يتجه الكثير من المواطنين إلى الأسواق لشراء التمور والياميش والمنتجات الرمضانية، وكان سوق الساحل هو قبلة المواطنين، حيث اشتهر بأسعاره المخفضة وعروضه الهائلة التي يوفرها التجار للزبائن.   

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"السكوتي" الأكثر مبيعًا في سوق الساحل 

وقال "محمود هاشم" أحد تجار التمور في سوق الساحل، إن الإقبال هذا العام كبير جدًا مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بعد توفير جميع السلع والمنتجات التي تخص ياميش رمضان، بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين، وعن أسعار وأنواع التمور قال إن السكوتي هو الأكثر مبيعًا ويبدأ سعره من 20 جنيه إلى 60 جنيه للكيلو الواحد، ويعتبر من أشهر أنواع التمور التي يتناولها المواطنين في شهر رمضان المبارك، كما يوجد أنواع آخري مثل جنديلة وملكابي وبركاوي، وتختلف أسعارها من بين 50 جنيه إلى 70 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف أن هناك شائعات حول زيادة أسعار ياميش رمضان والتمور والمنتجات الرمضانية، ينشرها المخربين ويريدون البلبلة وتداول الإشاعات، وهذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة، حيث أن جميع المنتجات متوافرة بكثرة وبأسعار مناسبة جدًا، وذلك ما جعل سوق الساحل يزدحم بالزبائن تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذكر أن سوق الساحل من أقدم الأسواق الموجودة بمصر حيث أنه يشتهر بالتمور ومستلزمات رمضان من المشروبات والعصائر والياميش.

وأشار إلى أن الكثير من التجار المتواجدين في سوق الساحل يوفرون العروض والخصومات الهائلة على البضائع، وذلك تسهيلاً على المواطنين ومساعدتهم خلال شهر رمضان الكريم الذي ينتشر به الخير والبركة، وتابع قائلًا: يجب على المواطنين أن يمتلكون الوعى ضد أي محتكر أو تاجر يحجب السلع عن المواطنين، ويقوموا بالإبلاغ عنه فورًا، مختتم بتهنئة الشعب المصري العظيم بحلول شهر رمضان الكريم. 

تاجر تمور
تاجر تمور
تاجر تمور
تاجر تمور
تاجر تمور
تاجر تمور
شهر رمضان الكريم المواطنين الاسواق المنتجات الرمضانية سوق الساحل أسعار مخفضة

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