مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة أنقذت أبنائى من الجوع والفقر

الكثير من الخدمات تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للأهالي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، حيث تعمل على رصد احتياجات تلك الأسر عن طريق بحث يقوم به الفرق الميدانية التابعة للمبادرة، ومن ثم يقومون بتقديم المساعدات والخدمات لهم.

المبادرة أنقذت أبنائي من الجوع والفقر

يبحث القائمون على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن الفقراء والمحتاجين في القرى النائية والأكثر احتياجًا لتقديم لهم المساعدات المادية والغذائية والصحية، وذلك للقضاء على الفقراء في ربوع مصر وتوفير لهم حياة تليق بهم.

وقالت "ميرفت محمد" تبلغ من العمر 55 عامًا، إن زوجها توفى منذ ثلاثة أعوام تقريبًا، وترك لها 4 أطفال فى مراحل تعليم مختلفة، وبسبب أن زوجها المتوفى كان يعمل بمهنة حرة، لم تجد معاشًا يحميها ويحمى أطفالها من الجوع والفقر، فما كان أمامها غير العمل فى المنازل لتوفير قوت واحتياجات الأطفال 4، وذكرت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنقذتها من الفقر والاحتياج حيث عمل الفريق الميداني التابع للمبادرة برصد احتياجتها ومن ثم تقديم الخدمات والمساعدات لها، موضحة أن المبادرة تعمل بشكل دءوب لخدمة الأهالى فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وتحاول الوصول لكل فقير ومحتاج فى هذه القرى.

وأضافت أن القائمين على المبادرة يقومون بتحديد الفئات المستحقة من خلال فرق البحث والرصد الميدانى التابعة للمبادرة الرئاسية، الذين لا يتركون أى مكان فى القرية إلا ويبحثون فيه عن الفقراء والمحتاجين ومستحقى الدعم، تابعت بأنها كانت تدعو الله أن يزيل عن كاهلها هَم الأطفال الأربعة، وأن يرزقها من حيث لا تحتسب، ففوجئت بعدد من الشباب يطرق باب منزلها، يرتدون قمصانًا مكتوبًا عليها "حياة كريمة"، فسجدت لله شكرًا، لأنه أرسل إليها النجدة من خلال المبادرة الرئاسية، وتابعت بأن هؤلاء الشباب سجلوا بياناتها وبيانات أطفالها الأربعة، ثم جاءوا إلىّ فى اليوم التالى ومعهم كراتين مواد غذائية تكفى أسرتها عدة أشهر، كما أنهم سجلوا لها فى موقع وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على معاش "تكافل وكرامة".

مختتمة بتوجيه الشكر لكل القائمين على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على جهدهم الكبير الذى يبذلونه لنجدة الأيتام على وجه التحديد، ومساعدتهم فى تخطى الحاجة والعوز، ومن قبلهم جميعًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى شن المبادرة التى لم تترك منزلًا للفقراء إلا وطرقته وساعدت أهله.