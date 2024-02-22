الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عيار طائش وأشلاء شاب.. تفاصيل مقتل "محمود" على يد أصدقائه فى البساتين

المجني عليه
المجني عليه

عيار ناري طائش وأشلاء جثة شاب لم يكمل عامه الـ18.. تلك المشاهد كانت في غرفة صغيرة في منطقة البساتين، التي شهدت لحظات من الغدر والحقد أقامها 8 أشخاص لقتل صديقهم "محمود السيد"  مستخدمين بها سلاحا ناريا، ليطلق أحدهم عيارا ناريا بالخطأ استقر في وجه "محمود" وسقط جثة هامدة.

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

المشدد 6 سنوات لـ"ديلر" مخدرات بمنطقة البساتين

غاب عن منزله لـ10 أيام 

حاول الأصدقاء الـ8 إخفاء جريمتهم فقاموا بتقطيع جسد الشاب إلى أشلاء ومن ثم وضعها داخل شنطة سفر ودفنها في مقابر الخليفة، تغيب الشاب عن منزله جعل القلق والتوتر يصيب قلب والدته فقررت الذهاب لقسم الشرطة وتحرير محضر تغيب بعد مرور عشرة أيام، وفقًا لما ذكره أحد شهود العيان في حديثه لـ"الدستور".

 

المتهم أطلق عيارا ناريا بالخطأ 

وأضاف أن الشاب يعمل في توصيل الطلبات للمنازل مستخدما دراجته النارية، لمساعدة والده وأسرته في نفقات الحياة وتوفير متطلباتهم، وفي يوم الحادث استقبل الشاب مكالمة هاتفية من أحد أصدقائه يطلب منه أن يأتي ويجلس معهم لقضاء وقت ممتع، وعند وصوله  بدأ أحدهم في إشهار سلاح ناري في وجه الشاب وبالخطأ خرج عيار ناري استقر في وجه الشاب وسقط قتيلًا في الحال، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والاتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا "محمود" بدم بارد.

 

تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من سيدة يفيد بغياب نجلها طالب عمره 18عامًا عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفائه 8 أشخاص، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب هم الواقعة.

 

وأفادت التحريات بأن أصدقاءه دفنوه فى مقبرة بعد قتله بطلق ناري.

 

وتبين أن أحد المتهمين كان ينظف بندقية خرطوش يملكها فخرجت منه طلقة بالوجه، فأنهت حياة الشاب المتغيب، فقام صاحب البندقية بمعاونة آخرين بوضع الجثمان داخل شنطة سفر كبيرة ودفنه بالترب بمنطقه الخليفة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
منطقة البساتين صديقهم سلاح نارى محمود جثة هامدة جسد الشاب شنطة سفر

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

عاجل.. الجيش السورى يدك معاقل الإرهاب بريف إدلب

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى سقوط سيارتين ميكروباص بترعة بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية