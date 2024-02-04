المشدد 6 سنوات لـ"ديلر" مخدرات بمنطقة البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، ديلر بمنطقة البساتين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بكل أنواعها، خاصة مخدر الهيروين، وإحرازه سلاحا ناريا وذخيرة حية دون ترخيص، متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه.

وجاء بتحقيقات النيابة أن المتهم عثر بحوزته بين طيات ملابسه على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش خالي من الذخيرة، بالإضافة إلى طلقة خرطوش، وكيس بلاستيك شفاف اللون بداخله عدد ثلاث عشرة لفافة ورقية، وبداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وميزان حساس إلكتروني.