الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بإصابة شخص بعاهة مستديمة في الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على آخر وإصابته بعاهة مستديمة بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 2422 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أمين. م. ن. أ" 39 سنة، عامل، مقيم بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بأنه في يوم 25 ديسمبر 2023 وبدائرة مركز ههيا، تعدى بالضرب على المجنى عليه "إسلام. ع " 24 عاما، مقيم بمركز ههيا، وتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد أحدث عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بالمجني عليه ضربًا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن عقد العزم وبيت النية على المساس بسلامة جسده وما أن أبصره حتى انهال عليه ضربا بسلاح "مطواة" على جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة باليد اليسرى ومتمثلة فى قطع بالأوتار القابضة للأصابع الوسطى والخنصر والبنصر لليد اليسرى وتقدر نسبتها بـ3% على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد عاهة مستديمة

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