المشدد 7 سنوات لسائق يروج أستروكس في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة كمية من مخدر الأستروكس بقصد الاتجار في المرج.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح قائلا بكسب أضعاف من تجار المخدرات وأنه جمع مبلغ 200 ألف جنيه في أسبوعين من حصيلة تجارته غير المشروعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على سائق "له معلومات جنائية" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الإستروكس وسلاح أبيض ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه غير المشروع.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع والمبلغ المالي حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.