الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب "توك توك".. حبس طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية فى المرج

حبس
حبس

قررت  نيابة المرج حبس طرفى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات عن حدوث مشاجرة بين "طرف أول" سائق مركبة "توك توك" ووالدته "مصابان برش خرطوش"، وطرف ثان عامل وعاطل وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار على أثر مشادة كلامية بين الطرفين لقيام سائق المركبة بإيقاف "التوك توك" خاصته، أمام مسكن الطرف الثانى.

وتابعت التحريات، فقام الطرف الثانى بإحداث تلفيات بمركبة "التوك توك" وإطلاق عيار خرطوش تجاه الطرف الأول من البندقية التى كانت بحوزته ونتج عن ذلك الإصابات المُشار إليها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

نيابة المرج حبس مشاجرة المرج حدوث مشاجرة

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