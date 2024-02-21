الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

المجني عليه
المجني عليه

حصل "الدستور" على صور  المجني عليه "محمود السيد" والذي قُتل على يد 8 من أصدقائه بمنطقة البساتين.

المشدد 6 سنوات لـ"ديلر" مخدرات بمنطقة البساتين

ساوموا ملاكها.. تجديد حبس 3 طلاب سرقوا سيارة فى البساتين

 

تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من سيدة يفيد بغياب نجلها طالب عمره 18عامًا عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفائه 8 أشخاص، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب هم الواقعة.

 

وأفادت التحريات بأن أصدقاءه دفنوه فى مقبرة بعد قتله بطلق ناري.

وتبين أن أحد المتهمين كان ينظف بندقية خرطوش يملكها فخرجت منه طلقة بالوجه، فأنهت حياة الشاب المتغيب، فقام صاحب البندقية بمعاونة آخرين بوضع الجثمان داخل شنطة سفر كبيرة ودفنه بالترب بمنطقه الخليفة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عيله منطقة البساتين طالب أصدقائه المتهمين قسم شرطة البساتين

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية