"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

حصل "الدستور" على صور المجني عليه "محمود السيد" والذي قُتل على يد 8 من أصدقائه بمنطقة البساتين.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من سيدة يفيد بغياب نجلها طالب عمره 18عامًا عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن وراء اختفائه 8 أشخاص، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب هم الواقعة.

وأفادت التحريات بأن أصدقاءه دفنوه فى مقبرة بعد قتله بطلق ناري.

وتبين أن أحد المتهمين كان ينظف بندقية خرطوش يملكها فخرجت منه طلقة بالوجه، فأنهت حياة الشاب المتغيب، فقام صاحب البندقية بمعاونة آخرين بوضع الجثمان داخل شنطة سفر كبيرة ودفنه بالترب بمنطقه الخليفة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.