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اقتصاد

باقي يومين.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق حزمة مالية جديدة للتخفيف عن أعباء المواطنين ومنها زيادة المرتبات وزيادة معاشات تكافل وكرامة.

ننشر في التقرير التالي موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 وفق التوقيت المعلن والرسمي لصرف المعاشات كل شهر. 

صرف معاشات مارس 2024

 

يكون صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستحق معاش تقريبا يوم الجمعة 1 مارس 2024. 

ويكون صرف المعاشات لشهر مارس 2024 من المنافذ المعتادة التي يصرف منها أصحاب المعاشات كل شهر وهي ماكينات الصرف الآلي ومكاتب هيئة البريد المصري والمنافذ الأخرى المعتادة. 

يتم صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% من قيمة المعاش الأصلي. 

الاستعلام عن تسلسل زيادة المعاشات 

 

يمكن الاستعلام عن تسلسل زيادة المعاشات من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا 

اختار أيقونة استعراض تطور زيادة المعاش 

اضغط على بدء الخدمة 

مع العلم أنه يجب تسجيل الدخول أولا لحسابك المسجل على الهيئة لتنفيذ الخدمة المطلوبة 

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زيادة معاشات تكافل وكرامة 

 

وفي ذات النطاق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة 15% لأكثر من 5 ملايين أسرة مستفيدة يتم صرفها في الموعد المحدد لصرف معاشات تكافل وكرامة 2024 وهو منتصف مارس 2024. 

موعد صرف مرتبات مارس 2024 

 

وكذلك تم زيادة مرتبات العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ويتم صرف مرتبات شهر مارس  الخميس 21 مارس 2024. 

والزيادة الجديدة للمرتبات تتم بحد أدنى يتراوح بين 1000 لـ1200 جنيه وتتم وفق الدرجة الوظيفية، والحد الأدنى الجديد للمرتبات هو 6000 جنيه بدلا من 4000. 

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