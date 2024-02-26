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موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024.. باقي أيام قليلة

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024، من الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثير من المواطنين العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة وأصحاب المعاشات وأصحاب معاشات تكافل وكرامة.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات مارس 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة، متضمنة أول تطبيق للزيادة الجديدة 15%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة.

 

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية في وقت سابق، 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، تبدأ من الخميس 21 مارس وحتى 24 من الشهر ذاته، وفقًا لكل لطبيعة كل هيئة.

 

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

ومن المقرر صرف معاشات شهر مارس 2024 في الأول من الشهر ذاته، ليبدأ أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم في 1 مارس 2024، على أن يستمر صرف معاشات شهر مارس 2024 لمدة ستة أيام، ينتهي يوم 6 مارس، وفقا لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي.

الدستور يُجيب.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

قبل رمضان.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات العديد من الأماكن لـ صرف المعاشات من خلالها وجاءت كالآتي:

البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

منافذ شركة فورى.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

البنوك التجارية.

 

معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المعاشات بزيادة 15% بتكلفة اجمالية تبلغ 74 مخليار جنيه، بالاضافة الى زيادة معاشات تكافل وكرامة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، لتصل خلال عام 2024 الى 55% من قيمة المعاش، وكانت قد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن رفع الحد الأدنى للمعاشات 2024 ليكون 1300 جنيه، بدلا من 1105 جنيهات في شهر يناير 2024 الجاري، كما ارتفع الحد الأقصى للمعاشات ليكون 10 آلاف جنيه، بدلا من 8720 جنيهًا.

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