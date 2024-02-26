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اقتصاد

الدستور يُجيب.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

زادت معدلات البحث عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، خاصة أنه شهر صرف زيادة المرتبات الجديدة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الجاري. 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 

ويكشف موقع “الدستور” في السطور التالية، حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 وموعد صرف مرتبات مارس 2024 كما صدر في الكتاب الدوري لوزارة المالية. 

صرف مرتبات شهر مارس 2024 

ولم تصدر وزارة المالية أي أخبار أو بيانات رسمية جديدة تصرح فيها بحقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 والذي يبحث عنه الكثيرون وذلك حتى يكون الصرف قبل شهر رمضان، كما انتشر الكثير من الإشاعات حول ذلك، لأن الفاصل الزمني بين أول يوم في شهر رمضان الموافق 11 مارس فلكيًا وموعد صرف المرتبات في 21 مارس هو 10 أيام.

ومن هذا المنطلق يتم صرف مرتبات مارس 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بمواعيد صرف المرتبات بحيث تكون في موعدها الخميس 21 مارس 2024 ثم الأحد 22 مارس والإثنين 23 مارس والثلاثاء 24 مارس ثم الأربعاء 25 مارس. 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 وموعد صرف الزيادة

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صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 

الأمر المؤكد أن مرتبات شهر مارس يتم صرفها بالزيادة الجديدة التي تتراوح بين  1000 و1200 جنيه، بحد أدنى في القطاعات المختلفة وفق كل درجة وظيفية، وكذلك يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي زاد بنسبة 50%. 

الدرجة السادسة وما يعادلها ارتفع حدها الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه 

الدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها زاد مرتبها لـ6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

الدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها زاد مرتبها لـ7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

 

الدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها زاد مرتبها لـ7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

 

الدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها زاد مرتبها لـ8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

 

الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها زاد مرتبها لـ8200 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

 

الدرجة الوظيفية المدير العام أو ما يعادلها زاد مرتبها لـ9200 جنيه بدلًا من 8000 جنيه

 

الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها زاد مرتبها لـ10200 جنيه بدلًا من 9000 جنيه

 

 الدرجة الممتازة أو ما يعادلها زاد مرتبها لـ12200 جنيه بدلًا من 11000 جنيه

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