الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بشرة خير.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

مرتبات
مرتبات

البحث عن موعد مرتبات شهر مارس 2024 هو أكثر الموضوعات أهمية على محركات البحث المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لصرف زيادة المرتبات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالدولة وتطبيق الحد الأدنى الجديد.

مرتبات صرف شهر مارس 2024

ننشر في التقرير التالي الموعد المتوقع لصرف مرتبات شهر مارس 2024 كما صدر في الكتاب الدوري لوزارة المالية عن جدول صرف مرتبات العاملين. 

لم تتغير الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مارس 2024 للعاملين بالدولة حيث يتم صرف المرتبات من يوم الخميس 21 مارس 2024، في حين أن موعد شهر رمضان هو الاثنين 11 مارس 2024 لذلك يوجد فاصل 10 أيام بين الموعدين ومن هذا المنطلق من غير المتوقع أن يتم تبكير صرف مرتبات مارس 2024.

صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 

ويكون صرف مرتبات مارس 2024 والمقرر في 21 مارس 2024 ويستمر حتى 27 مارس بالزيادة الجديدة والحد الادنى الجديد للأجور الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة للحماية الاجتماعية،  بحيث يتم صرف الحدي الادنى بقيمة 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بما يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية. 

لجميع موظفى الدولة.. تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

هل تتضمن الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

جدول صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة 

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12200 جنيه

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية المدير العام أو ما يعادلها 9200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 8200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها 8000 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها 7500 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها 7000 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها  6500 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 للدرجة الوظيفية السادسة وما يعادلها  6000 جنيه.

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