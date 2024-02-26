الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..  حكاية عبد ربه في مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب

بعد النجاح الذي حققه الفنان أحمد العوضي، في مسلسل ضرب نار خلال موسم دراما رمضان 2023 برفقة النجمة ياسمين عبدالعزيز، ينافس خلال مسلسلات رمضان 2024 المقبلة من خلال مسلسل حق عرب الذي  يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل حق عرب لأحمد العوضي

يدور العمل داخل حارة شعبية، ويتناول مسلسل حق عرب العديد من القضايا الإنسانية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب، ويتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

يجسد أحمد العوضي دور عبدربه، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق، بسبب رغبته في الانتقام منه وأخذ حقه.

وكانت أخر الأعمال الدرامية للنجم أحمد العوضي مسلسل "اللي ملوش كبير وضرب نار"، الذي جمعه مع النجمة ياسمين عبدالعزيز قبل أن يعلنوا انفصالهما قبل بداية الموسم الرمضاني.

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "حق عرب" حصري عبر قنوات ON

مسلسلات شهر رمضان 2024| قصة مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضى

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي يأتى فى ضمن مسلسلات رمضان لعام 3034، ويعتبر المسلسل من المسلسلات المنتظرة للعديد من المشاهدين فى رمضان 2024 حيث يشارك فيه العديد من الفنانين والفنانات.

يشاركه في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان أخر أعمال النجم أحمد العوضي، فيلم الإسكندراني الذي ينتمي إلى الأفلام الشعبية، وتعتبر أغلب أعمال الفنان العوضي تدور في نطاق الدراما الشعبية أيضًا من خلال المسلسلات التي سبق وقدمها.

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