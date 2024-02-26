مسلسلات رمضان 2024..  أحداث مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب

تزامنًا مع الحرب الحالية على قطاع غزة، يلقى مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين اهتمام شديد من قبل الجمهور، بسبب أنه يناقش قصة عائلة فلسطينية ومعاناتها خلال الحرب والنزوح.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة ينافس خلال موسم دراما رمضان 2024 ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتوثق أحداثه ما يعاني منه أهالي غزة في الوقت الحالي من حصار وتجويع.

قصة ملسلسل مليحة

تجسد الفنانة ميرفت أمين دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

ولكن تبدأ أحداث مسلسل مليحة حين تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتتصاعد أحداث المسلسل رويدًا حيثن تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟، كلها أسئلة يناقشها مسلسل مليحة للنجمة ميرفت أمين.

فيما يجسد النجم دياب دور ضابط سلاح حرس الحدود، ويعتبر مسلسل مليحة إحدى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ينتظرها الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، ولاقى البرومو ترحيبًا شديدًا من قبل الجمهور بسبب عودة النجمة اللامعة ميرفت أمين للدراما من جديد.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.