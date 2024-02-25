مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "مليحة" بطولة ميرفت أمين ودياب على cbc

أعلنت شبكة قناة cbc عن عرض مسلسل مليحة الذي يخوض بطولته الفنان دياب والفنانة ميرفت أمين، عبر شاشتها طوال الشهر الكريم بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

ويعتبر من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل "مليحة"، وهو مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.



ويلعب دياب في مسلسل مليحة رمضان 2024، دور أدهم وهو ضابط في سلاح حرس الحدود، وهو من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.