الأحد 25 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "المعلم" حصريًا على الحياة

جريدة الدستور

يعرض مسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان حصريًا عبر شاشة قناة الحياة بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت الإلكترونية.

وطرح صناع المسلسل البرومو الرسمي خلال الساعات الماضية والتي كشف عن طبيعة الأحداث التي تدور في عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، حيث يظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل المعلم التعاون الثانى على التوالي بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سويًا مسلسل "بابا المجال" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2023، وشارك في بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

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