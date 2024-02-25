الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف يدعم مسلسل "مليحة" القضية الفلسطينية؟

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يعيش الجمهور المصري والوطن العربي حالة من التشويق والانتظار لمشاهدة مسلسل مليحة، والمقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان 2024، وينتظر الجمهور عرضه خاصة وأنه يناقش القضية الفلسطينية وهو ما جعله في مقدمة المسلسلات المنتظر عرضها وفي قائمة أولويات الجمهور.

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مسلسلات شهر رمضان 2024| دور ميرفت أمين في مسلسل مليحة

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال وقصة مسلسل مليحة بطولة "ميرفت أمين"

مسلسل مليحة

ينتمي مسلسل "مليحة" إلى المسلسلات فئة الـ15 حلقة، وتصدر الترند منذ إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الخاص بالمسلسل، إذ يأتي تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن. 

ويناقش مسلسل "مليحة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، القضية الفلسطينية، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وعدد من نجوم الدراما المصرية.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: ميرفت أمين، دياب، الفلسطينية سيرين خاص، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاص.

قصة مسلسل مليحة

تدور قصة مسلسل "مليحة" حول أسرة فلسطينية انتقلت للعيش في مدينة السلوم، ولكن بعد عدة أحداث تقع في ليبيا تضطر الأسرة كاملة العودة إلى قطاع غزة وتمر من مصر وتكون رحلتها مثيرة.

العائلة هي لـ"مليحة" التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين، وخلال تلك الرحلة من السلوم إلى قطاع غزة تمر العائلة بالعديد من المشاكل والأزمات والصعوبات في رحلتها من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ويشارك في البطولة أشرف زكي وإخراج عمرو عرفة.

وفي البوستر الرسمي تصدّرت صورة لطفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلى همجي، إذ طرحت الشركة البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة رمضان 2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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