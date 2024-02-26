أطعمة تساعدك فى رفع كفاءة جهاز المناعة

رفع كفاءة جهاز المناعة من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير منا ولا يعلم معظمنا ما أبرز الأطعمة التى يجب الحرص على تناولها من أجل رفع كفاءة جهاز المناعة، ونوضح فى السطور التالية أبرز تلك الأطعمة.

السبانخ

تعتبر الخضروات الورقية مثل السبانخ منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالزنك المضاد للبرد ومضادات الأكسدة وكميات كبيرة من فيتامين أ، وتوفر السبانخ الحماية من تلف العين، ويعزز المناعة، ويعالج حب الشباب، ويقوي العظام، ويساعد في الهضم، ويساعد القلب، ويعزز فقدان الوزن.

الجزر

بصرف النظر عن البيتا كاروتين الذي يعطي الجزر لونه البرتقالي، فإن هذا الطعام الحلو والمقرمش الذي يعزز المناعة مليء بفيتامين أ والكاروتينات الذي ينظم جهاز المناعة ويكافح العدوى، ويساعد فيتامين أ في الحفاظ على الأمعاء والأنسجة في الجهاز التنفسي والمعدة والفم قوية وصحية.

ويعزز الجزر صحة العين (خاصة الرؤية الليلية)، ويساعد في عملية الهضم ويضمن انتظام الأمعاء. كما أنها تعزز صحة القلب والكوليسترول، وتخفض ضغط الدم، وتحسن صحة بشرتك وأخيرًا وليس آخرًا، تعزز المناعة.

الحمضيات

يساعد فيتامين C على مكافحة نزلات البرد ويساعد في بناء الأنسجة وإصلاحها، وتعتبر ثمار الحمضيات مصادر رائعة للألياف القابلة للذوبان التي تتحكم في مستويات الكوليسترول وتساعد في الهضم.

تحتوي ثمار الحمضيات على سعرات حرارية منخفضة، وهو خيار ذكي إذا كنت تراقب كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فهي مليئة بالألياف والماء التي تجعلك تشعر بالشبع.

قد يؤدي تناول الحمضيات إلى رفع مستويات السيترات في البول، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى عدد قليل من الأفراد.

اللوز

فقط عدد قليل من اللوز يوميًا يوفر الألياف والكالسيوم والدهون غير المشبعة والبروتين وفيتامين E. وتساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وربما حتى مرض ألزهايمر.