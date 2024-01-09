الثلاثاء 09 يناير 2024
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الصحة

فوائد تناول الجزر الأسود يوميًا

الجزر
الجزر

لا يعلم الكثير مدى الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الجزر الأسود، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الفوائد العديدة التى تعود على الجسم من تناول الجرز الأسود بشكل مستمر.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فإن الجزر الأسود يسهم المحتوى العالي من الأنثوسيانين الموجود فيه في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات داخل الجسم، كما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية وحتى بعض أنواع السرطان. 

كما يحتوي الجزر الأسود على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو مصدر جيد لفيتامين أ، الضروري لصحة الرؤية، كما أن لديه خصائص تساعد فى رفع كفاءة جهاز المناعة، وصحة الجلد، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في الجزر الأسود على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، كما يدعم حركات الأمعاء المنتظمة، ويمنع الإمساك، وقد يسهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحي في الجسم.

فوائد الجزر فى دعم صحة العين لدى كبار السن

كما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أن به كمية وفيرة من البيتا كاروتين التى تدعم صحة العين بشكل مباشر، وبالتالى الحماية من ضعف الرؤية، ويعتبر مفيدا لدى مرضى حساسية العين، فيساعد بنسبة كبيرة في دعم صحة العينين لدى كبار السن أيضا.

 ويسهم تناول الجزر بشكل مستمر في زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التى تساعد فى الشعور بالامتلاء، وهو ما يقلل من الرغبة فى تناول الطعام بشكل مستمر، إلى جانب ذلك يساعد فى رفع معدل الحرق فى الجسم وبالتالى التخلص من الدهون المرتفعة.

تعرف على الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الجزر الأسود يوميا تناول الجزر الأسود يوميا الجزر الأسود الأسود تعود على الجسم من تناول الجزر الأسود

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