الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما سيحدث بجسمك عند تناول الجزر يوميا

الجزر
الجزر

لا يعلم الكثير منا الفوائد التى تعود على الجسم عند تناول الجزر يوميا، ونستعرض فى السطور التالية الفوائد  الكاملة عند الحرص على تناول الجرز بشل يومي وجعله ضمن النظام الغذائي الخاص بك، وذلك من أجل التمتع بفوائدة العديدة.

فكما جاء في موقع، "هيلث"، فهناك عدد من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول الجزر بشكل يومي والتى يتمثل أهمها فى، الحفاظ على صحة العظام من التلف اولالتهابات، وذلك نظرا لأن الجزر يحتوي على  بعض المعادن الأساسية للعظام، مثل الفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، كما يساهم تناول الجرز بشكل يومي على تعزيز مناعة الجسم، حيث يحتوي الجزر على فيتامين سي الذي يلعب دورًا في محاربة الالتهابات والعدوى.

الحماية من أمراض القلب 

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن تناول الجزر يوميا يساعد بشكل كبير في تقليل خطر تدهور المهارات الإدراكية والمعرفية، نظرًا لفوائد الجزر في محاربة الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة كما يساعد بشل كبير في الوقاية من التعرض للإصابة بالسرطان لانه يساعد فى محاربة الجذور الحرة والتى قد تزيد من احتمالية التعرض للإصابة بالسرطان.

ويساعد تناول الجزر بشكل يومي على التخلص من مشلة التهابات العين، كما يساعد فى تعزيز صحة النظرن كما يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، وذلك نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التى تساعد بصورة كبيرة في الإحساس بالشبع لفترات طويلة، كما يساعد فى التخلص من مشكلة، ما يساعد تناول الجزر يوميا على الحماية من التعرض للإصابة بالامراض القلبية، كما يساعد بصورة كبيرة في التخلص من مشكلة الإمساك الذي يعانى منه البعض خاصة خلال فصل الشتاء.

تناول الجزر يوميا الحماية من الإصابة بالسرطان اولالتهابات المعادن الأساسية للعظام فوائد الجزر

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