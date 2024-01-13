السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

لو بتعانى من الأرق فى الشتاء.. كيف يمكنك حل المشكلة بأطعمة من المنزل

جريدة الدستور

يعاني الملايين من الأمريكيين من الأرق ، وهو اضطراب يجعل من الصعب عليهم النوم أو البقاء نائمين، وووفقا للدراسات الحديثة فأن هذه الحالة تؤثر على ما يقرب من 30% من البالغين، وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من 15% من البالغين في العالم يعانون من صعوبة في النوم معظم الليالي.

 ونستعرض في السطور التالية وفقا لما جاء في موقع "هيلث"، النصائح التى تساعد في الحد من المشكلة، والتى يتمثل في استهلاك كمية كافية من المغنيسيوم، فبحسب ما اوضحت "كاترينا هارتوج"، مديرة التغذية السريرية في “ماونت سيناي ويست"، انه  يمكن أن ترتبط مستويات المغنيسيوم بشكل غير مباشر بقدرة الجسم على الالتزام بجدول نوم محدد، وقد يكون هذا هو السبب وراء احتواء بعض منتجات النوم المتاحة دون وصفة طبية على كل من الميلاتونين والمغنيسيوم.

ونصحت طبيبة التغذية، بمجموعة من الأطعمة التي تساعد في النوم، البقوليات، المكسرات، وبذور الكتان، والخضار الورقية الخضراء (مثل السبانخ)، وكل الحبوب، واللبن، والزبادي، والأطعمة المدعمة (مثل حبوب الإفطار )، هناك مجموعة منا لفواكه مثل الموز فيعتبر من أفضل مصادر المغنسيوم للجسم، ويساعد فى التخلص من الأرق لدى الأشخاص البالغين.

وأوضحت أنه يجب أن تحصل النساء البالغات على 310 إلى 320 ملليجرام من المغنيسيوم يوميًا  ويجب أن يحصل الرجال البالغون على 400 إلى 420 ملليجرام، وذلك ليتمكنوا من النوم بشكل سليم بدون أرق.

واكدت أن هناك مجموعة من الأطعمة الأخرى التى تساعد على منح الجسم المغنسيوم ومنها اللوز الجاف المحمص يحتوي على 80 ملليجرام من المغنيسيوم، ونصف كوب من السبانخ المسلوقة يحتوي على 78 ملليجرام، وكوب واحد من حليب الصويا يحتوي على 61 ملليجرام.

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