السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والاسترخاء

مشروبات ساخنه
مشروبات ساخنه

يبحث الكثير من الناس عن مشروبات تساعد على النوم و الاسترخاء وتقليل التوتر المزمن الناتج من التفكير الكثير قبل الذهاب إلى السرير، ووفقًا لموقع "Verywell Health" نرصد لكم في هذا التقرير أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والاسترخاء والقضاء على مشكلة الأرق المزمن، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والاسترخاء

إذا كنت تعاني من الأرق واضطرابات النوم يمكنك حل المشكلة بطرق بسيطة والقضاء على الأرق مشروبات يمكن صنعها في المنزل، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - مشروب النعناع الساخن

أبرزهم الحليب الدافئ.. أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والإستخراء

يعد مشروب النعناع الساخن من أفضل المشروبات التي يمكنك الإعتماد عليها، وطريقة تحضيره سهلة من خلال تسخين الماء ووضع أوراق النعناع الطازجة، ويتميز هذا المشروب بأنه مهدئ للمعده ويساعدك على الإسترخاء.

2 - مشروب الزنجبيل بالعسل

أبرزهم الحليب الدافئ.. أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والإستخراء

يساعد مشروب الزنجبيل بالعسل على على تخفيف التوتر، ويعمل على تقديم فوائد كثيرة للجسم لأنه مضاد أكسدة قوي يحمي الجسم من الأمراض، مثل: خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

3 -  مشروب شاي البابونج

أبرزهم الحليب الدافئ.. أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والإستخراء

يحتوي شاي البابونج على بعض الخصائص الفريدة التي قد تحسن جودة النوم، وتحديدا مادة "أبيجينين"، حيث يرتبط هذا المضاد للأكسدة ببعض المستقبلات في الدماغ التي تعزز النعاس وتقلل الأرق.

4 - الحليب الدافئ

أبرزهم الحليب الدافئ.. أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والإستخراء

يحتوي الحليب على مادة التربتوفان، والذي يزيد بشكل طبيعي من مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي معروف بمنح الشعور بالسعادة والاسترخاء، وعندما يزيد التربتوفان من مستويات السيروتونين، يزيد تباعًا من مستويات الميلاتونين، ويحسن جودة النوم.

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5 - مشروب اليانسون الساخن

أبرزهم الحليب الدافئ.. أفضل 5 مشروبات تساعد على النوم والإستخراء

تتعدد فوائد شرب اليانسون قبل النوم بشكل عام، وإليك أبرزها:" منع الأرق - تحسين وظيفة الجهاز الهضمي - التخفيف من أعراض الربو.

 

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