السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أنواع الأرق وأعراضه وأسباب الإصابة به

الأرق
الأرق

يعتبر الأرق من أكثر المشكلات التي تصيب الكثيرين هذه الأيام؛ بسبب كثرة ضغوط الحياة التي تحتم على البعض العمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا، الأمر الذي يؤثر على وتيرة النوم.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الأرق، بما في ذلك أهم النصائح للتغلب عليه والحصول على ليلة سعيدة، وفقًا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.

يعتقد الباحثون، أن الأرق مشكلة صحية تؤثر على  أنها تؤثر على واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم، حيث يعتبر كبار السن والنساء الأكثر إصابة.

الأرق أعراضه الأكثر شيوعًا

 

تعرف هيئة الخدمات الصحية الوطنية الأرق على أنه صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا لفترة كافية للشعور بالانتعاش في صباح اليوم التالي.

وتشمل أعراض الأرق صعوبة النوم والاستلقاء مستيقظًا لوقت طويل في الليل والاستيقاظ عدة مرات كل ليلة وعدم الشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ.

على الرغم من التعب، فقد يجد المصابون صعوبة في الحصول على قيلولة في النهار، وقد يعانون من التركيز أو يصبحون عصبيين أكثر من المعتاد بسبب قلة نومهم.

 

أنواع الأرق

 

هناك العديد من أنواع الأرق ، ولكن غالبًا ما يتم تقسيمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية - حادة ، ومزمنة ، وعابرة.

الأرق العابر هو الأرق الذي يستمر أقل من أسبوع، وينتج عادة عن شيء واضح مثل الإجهاد، أما الأرق الحاد، المعروف أيضًا باسم قصير المدى، هو الأكثر شيوعًا، فقد إنه يدوم فقط بضعة أسابيع، وعادة ما يأتي بسبب حدث مرهق.

والأرق المزمن أقل شيوعًا، ويحدث عندما يواجه الشخص صعوبة في النوم لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

ويمكن أن يؤثر الأرق المزمن على حياة الشخص من خلال زيادة صعوبة القيام بالمهام اليومية، مثل العمل أو اصطحاب الأطفال إلى المدرسة.

 

أسباب الأرق

 

ليس من الواضح دائمًا ما الذي يسبب الأرق ، ولكن التوتر والقلق من العوامل الشائعة، فقد تكون بيئة النوم السيئة، مثل السرير غير المريح أو غرفة النوم المزعجة، سببًا أيضًا.

ويمكن لعوامل نمط الحياة مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل بنظام النوبات أو شرب الخمر قبل النوم أن تمنعك من الحصول على نوم جيد ليلًا.

التوتر والقلق غرفة النوم ذا صن البريطانى هيئة الخدمات الصحية الأرق انواع الأرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

«ريحة إخوانية عفنة».. تعليق الباز على إلقاء لقاحات كورونا فى الترعة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

1.3 مليار دولار ديون الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى