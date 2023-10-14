السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

مشروبات ترفع المناعة والطاقة في جسم الأطفال تعرف عليها

مشروبات
مشروبات

يحتاج الطلاب إلى أطعمة ومشروبات تمنحهم الطاقة قبل الذهاب للمدرسة صباحًا، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، ويقدم التقرير التالي أهم المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها لزيادة الطاقة والاستيعاب لدى الطلاب، كما أنها ترفع المناعة لدى الأطفال، وتعمل على حمايتهم من نزلات البرد والأنفلونزا في الشتاء، والخريف.

مشروبات الطاقة

يعتبر الماء من أبرز المشروبات التي تمنح الطاقة، وتساعد على رطوبة الجسم خاصة في الشتاء دون إضافة أي دهون أو سعرات حرارية، ويحمي الأطفال من مخاطر سوء الهضم، وخلافه، أما الحليب فهو يوفر لجسم الأطفال العديد من العناصر الغذائية وعلى رأسها الكالسيوم والبروتين، بما يساعد على الحفاظ على صحة العظام وتنشيط الدماغ، وإذا كان الطفل يعاني من حساسية ضد الأجبان فيمكن أن يتناول حليب الصويا كبديل.

ومن بين المشروبات الهامة أيضًا مشروب الطماطم، حيث ترفع الطماطم نسبة الخلايا الحمراء في الدم، خصوصًا إذا تم خلطها مع حبة البركة، وأيضًا عصير الفاكهة سواء كانت موز أو جوافة أو فراولة والبرتقال، بما يساعد على تقوية الذاكرة لدى الأطفال، ومشروب عصير جوز الهند حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن مثل الريبوفلافين (فيتامين ب2) وفيتامين سي (ج) والمغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

الأعشاب 

كالنعناع واليانسون والكراوية، والتليو، وحبة البركة وعصير الليمون مع عسل النحل الدافئ فهي تمد الطفل بالفيتامينات اللازمة لجسمه، وتساعد على إزالة السموم من الجسم، وهي مفيدة في حالات البرد والتهابات الحلق وعسر الهضم.

مشروبات الكوكتيل

هناك أنواع مختلف من مشروبات الكوكتيل التي تمنح الطاقة للأطفال مثل الكاكاو بالحليب الدافئ أو البارد، والموز أو الجوافة بالحليب، والفراولة بالحليب أو بالبنجر، ومشروب الشوفان والتمر، وكوكتيل البطاطا بالقرفة والموز، وكوكتيل الخوخ بالجزر والزبادي، والشيكولاتة بالسوداني، أو القرفة بالحليب.

الطاقة فصل الشتاء المناعة نزلات البرد الانفلونزا في الشتاء الماء

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