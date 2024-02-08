ضعف كفاءة جهاز المناعة.. أسباب انهيار "مقاوم الأمراض" في الجسم

لا يعلم معظمنا أن جهاز المناعة في جسدنا من الممكن أن يضعف بسبب عادات خاطئة نقوم بفعلها بشكل يومي وتؤثر سلبيا على كفاءة جهاز المناعة، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسباب ضعف جهاز المناعة، وفقا لما جاء فى موقع "هيلث".

فكما جاء فى الموقع، فمن العادات التي تسبب ضعف جهاز المناعة، عدم المشي وتجنب صعود السلالم وعدم الحركة فتلك الأمور تتسبب في ضعف كفاءة جهاز المناعة، فالحركة بشكل عام تساعد في تنشيط الدورة الدموية فى الجسم وتزيد من قدرته على مقاومة الأمراض المختلفة، وبالتالى تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة، فعند تمكن الجسم من مقاومة الأمراض ينعكس ذلك بشكل إيجابي على قدرة الجسم على القيام بمهامه بشكل سليم.

تناول السكريات يؤثر على جهاز المناعة

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن الإفراط فى تناول السكريات يؤثر على جهاز المناعة بشكل سلبي، نظرا لأن تناول السكريات يخلق مصدر إلهاء كبير لجهاز المناعة ويمهد الطريق للبكتيريا والفيروسات الخطرة للتسلل متخطية دفاعات الجسم، ولا يساعد التخلص من السكر الزائد من النظام الغذائي في إنهاء هذه الدورة فحسب، بل يمكنه عكسها تمامًا، ويعد رد استهلاك السكر أحد أكثر الطرق فعالية لتحسين جهاز المناعة.

ويعتبر عدم الحصول على قسط كافي من الراحة بيأثر بشكل سلبي على جهاز المناعة، لأن الجهاز المناعي يعمل أثناء النوم على إطلاق بروتينات معينة تعرف باسم السيتوكينات، والتي يحتاجها الجسم في حال الإصابة بعدوى ما أو التهاب.

ووفقا لما جاء في مجلة جمعية علم النفس الأمريكية، أكدت أن التوتر المزمن قادر على إضعاف الجهاز المناعي، وذلك لأنه يقلل من كرات الدم البيضاء التي تحارب مسببات المرض، وهو ما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات تحديدًا.