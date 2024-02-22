الخميس 22 فبراير 2024
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رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة بالرقم القومي

جريدة الدستور

يعتبر التساؤل عن التفاصيل الكاملة عن رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من أكثر الأمور التي تشهد إقبالا ضخما من قبل المواطنين عبر محرك البحث جوجل، حيث يتساءل عدد ضخم من المتقدمين للحصول على بطاقة تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة والذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتوفر وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالاستعلام والاستفسار الإلكتروني وتقديم الشكاوى والاعتراضات، وذلك من أجل تسهيل الأمر بشكل كامل على المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتوفر الامكانيات امامهم من اجل تسهيل الحصول على كل المعلومات التي يحتاجونها بشكل مستمر من أجل تسهيل الأمر.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 

وتتمثل آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية: 

  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • يختار المواطن أيقونة الاستعلام.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.
  • بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.
  • ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب

ومن اجل توفير امكانيات اكثر امام المواطنين وفرت وزارة التضامن الاجتماعي امكانية قسام المواطنين بتقديم شكاوى تكافل وكرامة وذلك لمعرفة ما هي ابرز المشكلات التي تواجه المواطنين للتعامل الفوري معاهم بدون حاجة الى المضايقة فتهتم وزارة التضامن الاجتماعي بشكل كبير بتوفير كافة سبل الراحة امام المواطنين من خلال تقديم خدمات مميزة لهم.

متاح الآن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالاسم 2024

التضامن تتابع صرف تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة

وفي حالة عدم قبول طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة يمكن تقديم شكاوى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة ورود أي أخطاء أو التأكد من الأحقية في الاشتراك في البرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • اختيار أيقونة تسجيل شكوى.
  • كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
  • الضغط على تسجيل الشكوى بعد توضيح أسباب الشكوى ودعمها بالمستندات في حالة توافرها.
  • سيظهر رقم للشكوى، يجب الاحتفاظ به لمتابعة النتيجة بعد فحصها والرد عليها من قبل الجهات المعنية.
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