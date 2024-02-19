رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط الحصول عليها

تكافل وكرامة برنامج دشنته الحكومة لمساندة الأسر الأولى بالرعاية مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وتعرضه الدستور في التقرير التالي.

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

يستطيع الراغبون في استعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــا ، ثم أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة، اضغط على زر "استعلام"، ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن حالة طلبك، مثل حالة الطلب (مقبول أو مرفوض)، قيمة الدعم، تاريخ الصرف.

ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة عن الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة: الرقم: 19680، أو من خلال الوحدات الاجتماعية بالمديريات.

ويمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال تطبيق "تكافل وكرامة" على الهاتف المحمول.

كيف اعرف أني مستحق تكافل وكرامه؟

وسبق أن حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وأن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.