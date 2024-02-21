متاح الآن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالاسم 2024

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024.. يبحث ملايين المواطنين المستفيدين من صرف المساعدات الشهرية لبرنامج التكافل والكرامة، عن رابط وخطوات الاستعلام عن مواعيد الصرف وتقديم الشكاوى، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2024

فى الإطار ذاته، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، إرتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"إكس"، عن رابط الاستعلام عن “تكافل وكرامة”، وذلك لصرف قيمة المساعدات الشهرية لملايين المواطنين من أرامل وأيتام وأسر بدون عائل.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك لصرف قيمة المساعدات الشهرية ضمن برنامج تكافل وكرامة بعد إقرار الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين ومنهم إيهاب المعاشات وتكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

في السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لصرف المساعدة الشهرية وتحديد الأوراق اللازمة للحصول على تكافل وكرامة، والتى تستعرضها " الدستور" وفقًا للخطوات التالية:

1- تقديم صورة الرقم القومي للخاصل على المعاش عبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة.

2- صورة الرقم القومي للزوج أو زوج المستفيدة.

3- إرفاق شهادات ميلاد الأبناء المستحقين للتكافل والكرامة.

4- تحديد دخل الأسرة الشهرى وفقًا لآخر بيان.

5- تقرير طبى موضحًا به الحالة المرضية والإعاقة بدقة لصرف تكافل وكرامة شهريا..

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

فى النهاية، أكدت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، توفير أوجه الرعاية للأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات والأرامل والأيتام، وذلك بصرف مساعدات إنسانية شهرية، وإعلان رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لجميع المستفيدين تسهيلا لهم ورفع المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفى الختام، أكدت الدولة رعاية جميع الفئات المستحقة وصرف معاشات تكافل وكرامة لهم شعريا بعد إقرار الزيادات التى وردت في حزمة الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس السيسي وإعلان رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة.