الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

متاح الآن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالاسم 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024.. يبحث ملايين المواطنين المستفيدين من صرف المساعدات الشهرية لبرنامج التكافل والكرامة، عن رابط وخطوات الاستعلام عن مواعيد الصرف وتقديم الشكاوى، في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأرامل والأيتام، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2024 

فى الإطار ذاته، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، إرتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"إكس"، عن رابط الاستعلام عن “تكافل وكرامة”، وذلك لصرف قيمة المساعدات الشهرية لملايين المواطنين من أرامل وأيتام وأسر بدون عائل.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط الحصول عليها

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك لصرف قيمة المساعدات الشهرية ضمن برنامج تكافل وكرامة بعد إقرار الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين ومنهم إيهاب المعاشات وتكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

في السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لصرف المساعدة الشهرية وتحديد الأوراق اللازمة للحصول على تكافل وكرامة، والتى تستعرضها " الدستور" وفقًا للخطوات التالية:

1- تقديم صورة الرقم القومي  للخاصل على المعاش عبر رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

2- صورة الرقم القومي للزوج أو زوج المستفيدة.

3- إرفاق شهادات ميلاد الأبناء المستحقين للتكافل والكرامة.

4- تحديد دخل الأسرة الشهرى وفقًا لآخر بيان.

5- تقرير طبى موضحًا به الحالة المرضية والإعاقة بدقة لصرف تكافل وكرامة شهريا..

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

فى النهاية، أكدت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، توفير أوجه الرعاية للأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات والأرامل والأيتام، وذلك بصرف مساعدات إنسانية شهرية، وإعلان رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة لجميع المستفيدين تسهيلا لهم ورفع المعاناة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

txt

التضامن تتابع صرف تكافل وكرامة من المنافذ المنتشرة بالجمهورية

txt

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط الحصول عليها

وفى الختام، أكدت الدولة رعاية جميع الفئات المستحقة وصرف معاشات تكافل وكرامة لهم شعريا بعد إقرار الزيادات التى وردت في حزمة الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس السيسي وإعلان رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة.

تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي التسجيل في تكافل وكرامة نيفين القباج

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وشروط الحصول عليها

رابط الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية