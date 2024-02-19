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مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي من الأمور التي تشغل بال كثير من المواطنين في مصر المتقدمين بطلبات الاشتراك في برنامج الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة بعد تفعيل آليات الاستعلام والاستفار الإلكتروني وتقديم الشكاوى والاعتراضات.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي آلية إلكترونية للتيسير على كافة المستفدين والمتقدمين للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وتقديم الشكاوى عبر موقعها الرسمي.

وتتمثل آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة في تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ثم اتباع الخطوات التالية: 

  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • يختار المواطن أيقونة الاستعلام.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.
  • بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.
  • ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

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خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة

وفي حالة عدم قبول طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة يمكن تقديم شكاوى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة ورود أي أخطاء أو التأكد من الأحقية في الاشتراك في البرنامج، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • اختيار أيقونة تسجيل شكوى.
  • كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.
  • الضغط على تسجيل الشكوى بعد توضيح أسباب الشكوى ودعمها بالمستندات في حالة توافرها.
  • سيظهر رقم للشكوى، يجب الاحتفاظ به لمتابعة النتيجة بعد فحصها والرد عليها من قبل الجهات المعنية.

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