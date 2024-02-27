يطبق من مارس 2024.. قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة

جاء معاش تكافل وكرامة المقدمة من الدولة وبالأخص وزارة التضامن الاجتماعي ليوفر الحماية الاجتماعية المنشودة للفئات المخصص لها وبالتالي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادته من جديد وتطبيق الزيادة من مارس 2024.

ننشر في التقرير التالي قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% وكذلك خطوات الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة

يستفيد من الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% ما يصل إلى 22 مليون مواطن مستحق لمعاش تكافل وكرامة بإجمالي 5.2 مليون أسرة ويتم صرف القيمة الجديدة للمعاش بداية من مارس الجاري 2024 في الموعد المحدد لاصحاب معاش تكافل وكرامة لصرفه من خلال اماكن الصرف المعتادة.

تصبح قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأسرة 826.56 جنيه بدلا من 718.75 جنيه

تصبح قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 743.91 جنيه بدلا من 646.88 جنيه.

تصبح قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 للأيتام 578.59 جنيه بدلا من 503.13 جنيه

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أو التقدم بشكوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي التي تتيح رابط مباشر لذلك اضغط هنا

اكتب الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة او صاحب المعاش بنفسه المستفيد

اضغط على استعلام او تسجيل شكوى حسب رغبتك

تظهر صفحة مكتوب فيها اسمك رباعي ورقم البطاقة والوحدة الاجتماعية التي تتبعها وكذلك المنطقة السكنية والحالة التي وصلت اليها بياناتك في معاش تكافل وكرامة.

يستفيد المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من امتيازات أخرى وفرتها لهم الدولة ضمن رؤيتها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم وهي الحق في مجانية التعليم، الحق في الدعم الغذائي والحق في دعم الخبز.