الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل توقف إسرائيل الحرب على غزة خلال رمضان؟.. خبير علاقات دولية يوضح

غزة
غزة

قال الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يعطي إشارة لإسرائيل أن تقبل صفقة الهدنة لأنها تمهد بالضرورة إلى نهاية هذه الحرب، لأن هذا مرتبط عمليًا برؤية الولايات المتحدة للدولة الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، والمنطقة.

 

وتابع "عكة" خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أن بايدن يراهن على تلك الصفقة من أجل أن تدعمه في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلات داخلية أمريكية تضرب بمستقبل فرص بايدن في الانتخابات.

 

وتساءل: “هل بايدن اتخذ ذلك القرار الجرئ والأحادي لإجبار إسرائيل على قبول هذه الصفقة؟  جوهر العملية ونهاية هذه الحرب هي القاعدة الأساسية لكل ما يحدث”، لافتًا إلى أن هناك تسريبات من بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أكدوا أن الإدارة الأمريكية تراهن على أن هذه الهدنة المبدئية يجب أن تؤسس لمرحلة نهاية الحرب.

 

وكان  الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه يعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وحدد موعد قبل بداية شهر رمضان.

إسرائيل شهررمضان غزة بايدن الرئيس الامريكي القاهرة الإخبارية

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