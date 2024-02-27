باحث استراتيجى: إسرائيل لن تتوقف عن الإبادة الجماعية فى قطاع غزة

قال الدكتور أبوبكر باذيب الباحث في الشأن الاستراتيجى، إن منطقة البحر الأحمر، يراد لها أن تتم عسكرته من قبل الدول التي تسعى لحماية مصالحها سواء التجارية أو السياسية.

وأضاف "باذيب"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الكبرى لا تريد ترك البحر الأحمر في أيدى الحوثيين، وبالتالي تعرض مصالحها للخطر.

ونوه بأن إسرائيل لن تتوقف عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبالتالي تستعرض الدول الكبرى قواها في البحر الأحمر، حيث نجد إيران، الولايات المتحدة، الدول الاوروبية وآخرها الصين.

وتابع، أن الدول ليس لديها خيار آخر سواء حماية مصالحها، وبالتالي كل الدول أرسلت السفن الحربية من اجل التصدي لكل هجمات الحوثيين والتي تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.