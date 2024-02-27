العاهل الأردنى يحذر من خطورة وقف الدعم لوكالة "أونروا"

حذّر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من خطورة وقف الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتداعياته السلبية على غزة والضفة الغربية والأردن، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لمنظمة "الأونروا"، إن هناك بعض الدول التي حرصت على دعم المنظمة، ومن بين تلك الدول أيرلندا التي منحت المنظمة 20 مليون يورو تضامنًا مع المنظمة.

تمويل "الأونروا"

وأكد عدنان أبوحسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الحصول على قرض من الأمم المتحدة لمواصلة العمل الخدمي الإنساني الذي تقدمه المنظمة، ولكن يمكن القول إن هذه المبالغ النقدية من الممكن أن تجعل المنظمة قادرة على الصمود لمدة شهر واحد فقط.