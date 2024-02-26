مراسل القاهرة الإخبارية: دونالد ترامب لديه سجل "عنصرى" بتاريخه

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم توظيف ورقة العنصرية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة بشأن الأمريكيين السود.

وأضاف "جبر"، أن هناك الكثير من الاتهامات العنصرية، تطول دونالد ترامب، عقب فوزه في ولاية "ساوث كارولينا"، الأمر الذي يجعله في مهب الريح بالإنتخابات في باقي الولايات.

ونوه، أن ترامب، دائمًا ما يتحدث بعفوية دون حساب، وهذا أمر يشتغل عليها الطرف الآخر وهو الرئيس جو بايدن، الذي يستغل الأخطاء لغريمه في الانتخابات.

وأشار أن ترامب لديه سجل "عنصري" بتاريخه، حيث وصف المرأة في أكثر من مرة بـ"الشيء"، مؤكدًا أن إدارته خلال حكمه لم يكن فيها رجل أسود، وهذا يعتبره الشعب الأمريكي بالرئيس العنصري.