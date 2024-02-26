أسامة كمال: إسرائيل لم تغير من سلوكها العدوانى الإجرامى المستمر فى غزة منذ 143 يومًا

قال الإعلامي أسامة كمال، إن اليوم تنتهي المهلة التي منحتها محكمة العدل لإسرائيل لاتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج "مساء دي أم سي" والمُذاع على فضائية "dmc"، أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني الإجرامي المستمر في غزة منذ 143 يومًا.

ونوّه أن إسرائيل كانت من أسوا ظنوني وشكلوا واقعًا جديدًا في الوحشية وتغلبوا على أنفسهم في الإجرام، مضيفًا أن الجرائم الإسرائيلية مستمرة على مدار 30 يومًا هي مهلة محكمة العدل لفرض تدابير في غزة.

كما انتقد الإعلامي أسامة كمال، الرئيس الأرجنتيني، بسبب دعمه العلني لإسرائيل والولايات المتحدة، فيما أشاد بالرئيس البرازيلي الذي أعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.