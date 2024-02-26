الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: إسرائيل لم تغير من سلوكها العدوانى الإجرامى المستمر فى غزة منذ 143 يومًا

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن اليوم تنتهي المهلة التي منحتها محكمة العدل لإسرائيل لاتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ الوضع في قطاع غزة.

وأضاف "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج "مساء دي أم سي" والمُذاع على فضائية "dmc"، أن إسرائيل لم تغير من سلوكها العدواني الإجرامي المستمر في غزة منذ 143 يومًا.

ونوّه أن إسرائيل كانت من أسوا ظنوني وشكلوا واقعًا جديدًا في الوحشية وتغلبوا على أنفسهم في الإجرام، مضيفًا أن الجرائم الإسرائيلية مستمرة على مدار 30 يومًا هي مهلة محكمة العدل لفرض تدابير في غزة.

كما انتقد الإعلامي أسامة كمال، الرئيس الأرجنتيني، بسبب دعمه العلني لإسرائيل والولايات المتحدة، فيما أشاد بالرئيس البرازيلي الذي أعلن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.

أسامة كمال إسرائيل غزة DMC الولايات المتحدة

مواد متعلقة

أسامة كمال: البعض يروج أكاذيب فى مرحلة حرجة جدًا من عمر الوطن

لجنة التضخم بالحوار الوطنى: صفقة رأس الحكمة كان لها تأثير مباشر وواضح على الأسعار

أيمن الرقب: أمريكا عاجزة فى الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو

سهر الصايغ توضح حقيقة تشبيه مسلسل المعلم بفيلم "شادر السمك"

سامح شكرى: إسرائيل تواصل ممارساتها غير القانونية وتنفيذ سياسات العقاب الجماعى

مقررة أممية: الدول التى تدعم إسرائيل عليها التفكير من أجل منع جرائم الحرب فى غزة

محامٍ أمريكى: إسرائيل تتجاهل القانون الدولى وحق الفلسطينيين فى تقرير المصير

ترامب يقدم استئنافًا للمحكمة فى نيويورك على الحكم بتغريمه مبلغ 464 مليون دولار

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

«شعبة الأسماك»: انخفاض الاستهلاك في النصف الأول من شهر رمضان

أسعار اللحوم فى تراجع مع ضخ كميات كبيرة من «المستوردة» وانخفاض الدولار

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟