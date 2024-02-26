مقررة أممية: الدول التى تدعم إسرائيل عليها التفكير من أجل منع جرائم الحرب فى غزة

قالت مارجريت ساترثويت، المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاة، إننا نطالب بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا ندعو الدول التي تدعم إسرائيل بإيقاف هذا الدعم من أجل منع جرائم الحرب في غزة.

وأشارت "ساترثويت" إلى أنه لا بد من إيقاف تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية، من أجل حماية المدنيين، الذين يتعرضون بشكل يومي للغارات والعدوان الإسرائيلي.