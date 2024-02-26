خبير استراتيجى: لا قيمة عسكرية للغارات الإسرائيلية على بعلبك

قال العميد عمر معربوني، الخبير الاستراتيجي، إنه على المستوى العسكري، لا قيمة للغارات الإسرائيلية على بعلبك، بسبب استهداف مستودع للمواد الغذائية.

ونوه "معربوني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن العدو الإسرائيلي بشكل جدي، توجه رسالة لحزب الله بأنه قادر على استهداف أي مكان آخر في المنطقة.

وأشار، إلي أن الهدف المركزي والأساسي، هو التأثير على نفسية الشعب اللبناني، مؤكدًا أن حزب الله سيرد وبقوة على استهداف مدينة بعلبك اللبنانية.

وأضاف، أن الرد لا يرتبط بالعمق، بقدر ما يرتبط بقيمة الهدف، والمواقع الإسرائيلية المهمة، تتواجد بشكل كبير في الشمال والشرق الإسرائيلي، الأمر الذي سيفتح شهية حزب الله لضربها ردًا على الهجمات.