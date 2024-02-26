الإثنين 26 فبراير 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": أبرز نتائج الحرب الروسية الأوكرانية أن المسيرات أصبحت سلاح المستقبل

حسين مشيك
حسين مشيك

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إنه من أبرز نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، أن روسيا استطاعت من خلالها أن تؤكد أن الحرب الحالية وحروب المستقبل لن تكون للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ الفرط صوتية، وإنما هي حروب المسيرات.

الأزمة  الأوكرانية أصبحت حرب المسيرات

وأضاف خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن روسيا استخدمتها خلال الحرب كسلاح ضد القوات الأوكرانية، وعلى الجهة الأخرى استخدمت أوكرانيا المسيرات بشكل كبير في الهجوم على الأراضي الروسية، مؤكدا أن الدول استخدمت الأسلحة الجديدة في الحروب للتأكد من صلاحيتها للاستخدام وقت الحروب.

وتابع: "تؤكد روسيا على أن السلاح الروسي لديه الكفاءة والفعالية أكثر من السلاح الغربي، ولا سيما السلاح الأمريكي"، مشيرا إلى أنه تم بيع كمية كبيرة من الأسلحة لعدد كبير من الدول لم يتم الإعلان عنها.

مراسل القاهرة الاخبارية حسين مشيك القاهرة الإخبارية الحرب الحرب الروسية

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