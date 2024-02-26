سامح شكرى: أى مساس بـ"الأونروا" سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي، أن أي مساس بوكالة الأونروا سيكون له أضرار وخيمة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، خلال حضوره بمؤتمر نزع السلاح بجنيف، إلى ضرورة تفعيل عمل الآلية الأممية المتعلقة بتسهيل ومراقبة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

رؤية القاهرة ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية

ونوه "شكري" إلى أن رؤية القاهرة ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وحذر وزيرا الخارجية المصري والأردني على هامش المؤتمر من عواقب أي عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، ويؤكدان أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة