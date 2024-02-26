مراسل "القاهرة الإخبارية": الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن الغارات في غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم 143 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن العدوان لا يتوقف والطائرات الحربية الإسرائيلية التي تجوب أجواء قطاع غزة بشكل عام لا تتوقف عن شن غاراتها باتجاه منازل المواطنين.

استشهاد اثنين إثر قصف على مخيم البريج

وأوضح، أن هناك قصفا طال منزلا في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، وكذلك استهدف قصفا مدفعيا مجموعة من المواطنين في المخيم مما أدى لارتقاء اثنين من الشهداء وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين الذين وصلوا بالفعل إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وتابع أن 3 شهداء ارتقوا خلال قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفوا فيها سيارة مدنية تسير بمنطقة أبو العجين بشرق منطقة دير البلح، مؤكدا أنه سبق هذه الغارات غارات أخرى استهدفت المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة.