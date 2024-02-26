سامح شكرى: يجب العمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف، إدانة مصر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة، مطالبًا بضرورة إيقاف الحرب.

وشدد "شكري" على أنه يجب العمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين في قطاع غزة، والعمل بشكل كبير في التوصل لحل لوقف إطلاق النار.

وأكد وزير الخارجية، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري، أن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية.