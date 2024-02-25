باحث فى الشأن الروسى: نية أوكرانيا الانضمام للناتو أغضب روسيا منذ عقود

قال ديمتري بريجع، الباحث في الشأن الروسي، إن في بداية العملية الخاصة بأوكرانيا ضمت روسيا المقاطعات الأربع التي أشار إليهم الرئيس فلاديمير بوتين.

أضاف بريجع، خلال برنامج "ملف اليوم"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الحرب ليست وليدة اللحظة بين روسيا وأوكرانيا، بل هناك أزمة منذ سنوات بعيدة.

وأشار الباحث في الشأن الروسي إلى أن نية أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، أغضب روسيا منذ عقود وبالتالي فكان هذا أحد الأسباب التي دفعت الجيش الروسي للسيطرة على الأراضي الأوكرانية المتنازع عليها.

وأكد أن هناك مشكلة أساسية لأوكرانيا وهو قلة الدعم لهذه المناطق الحدودية، الأمر الذي دفع سكانها الانضمام للدولة الروسية من أجل الحصول على الخدمات.