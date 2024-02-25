الأحد 25 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية": عاهل الأردن يسعى لإنهاء الحرب قبل رمضان

أية السيد
أية السيد

قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إن توقيت زيارة الرئيس الفلسطينى لملك الأردن مهم من أجل الوصول لحل ينهي الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية.

أضافت السيد أن العاهل الأردني حذر من استمرار العنف في قطاع غزة، خاصة مع دخول شهر رمضان، وأن على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل من أجل الوصول لحل يسهم في وقف إطلاق النار.

ونوهت إلى أن الأردن تعد خطة بخصوص المساعدات الإنسانية للقطاع، بل وزيادتها خاصة مع حلول رمضان، حيث إن عاهل الأردن يسعى لإنهاء الحرب قبل دخول الشهر الكريم.

وأشارت إلى أن ملك الأردن يطالب المجتمع الدولي بضرورة محاسبة الكيان المحتل على كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن تكثيف المساعدات الدولية كان محور الحديث مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية عاهل الأردن الشهر الكريم قطاع غزة الأردن رمضان

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