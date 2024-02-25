مسئول أمريكى: التوصل إلى ملامح صفقة المحتجزين للإعلان عن هدنة مؤقتة بغزة

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن الملامح الأساسية لصفقة المحتجزين من أجل الإعلان عن هدنة مؤقتة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الصفقة لا تزال قيد التفاوض ويجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين مصر وقطر مع حماس، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن عملية رفح الفلسطينية، التي أشار إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.