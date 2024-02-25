الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الهباش" لـ"القاهرة الإخبارية": العدوان الإسرائيلى تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي، بكل قوة ووحشية، لم تشهدها أي دولة من دول العالم.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية سيؤدي إلى تفاقمها بأبشع صورة، مطالبًا بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف سيل الدماء.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الأعراف وتخطى القوانين الدولية، مؤكدًا أن تشكيل حكومة "التكنوقراط"، هو شأن فلسطيني بحت، ولا يجوز تدخل أي دولة فيه.

ونوه "الهباش" بأن الحكومة الإسرائيلية اخترقت القوانين الدولية، بل وترتكب بشكل يومي العديد من جرائم الحرب، ولعل أهمها استهداف الطواقم الطبية ومحاصرة المستشفيات.

الهباش القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى الحكومة الاسرائيلية الشعب الفلسطيني

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