مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل حكومة "التكنوقراط" الفلسطينية الجديدة

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، ولاء السلامين، إن حكومة "التكنوقراط" التي دعت لها الحكومة الفلسطينية، مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية، وكافة المناحي الاقتصادية.

وأضافت "السلامين" خلال فقرة "جولة المراسلين"، أن حكومة "التكنوقراط"، ستتشكل من أشخاص لهم باع كبير في المجال الاقتصادي والسياسي.

ونوهت بأن الشعب الفلسطيني، يرى أن الحكومة شيء جيد، ولكن هذا يحرمهم من الانتخاب، كما أنها ستجلب الهدوء، فهل سنجد استقالة من أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في المرحلة القادمة.

وتابعت أنه حتى الآن، لم تخرج أي بيانات رسمية بخصوص الحكومة الجديدة، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة حكومة "التكنوقراط".