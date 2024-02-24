الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: بعد عامين من الحرب الروسية لا نستطيع أن نقدر من الخاسر والفائز

جريدة الدستور

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي إم إس" للأبحاث والدراسات، إنه بعد عامين من الحرب الروسية، لا نستطيع أن نقدر من الخاسر والفائز في هذه الحرب.

وأشار "ملحم"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن روسيا استطاعت أن تدير هذه المعركة، مؤكدًا أنه تمت إدارتها على عدد من المستويات الاقتصادية، العسكرية والسياسية.

وأضاف أنه على المستوى العسكري، استطاعت الدولة الروسية ضم مجموعة من الأراضي الأوكرانية لها، حيث بدأ الناس في أوكرانيا يتساءلون لماذا دخلت روسيا أوكرانيا؟.

ونوه بأن روسيا حاولت إعادة البنى التحتية في أوكرانيا، أما على المستوى الاقتصادي، استطاعت أن تبني شبكة كبيرة مع الدول الأخرى خارج أوروبا.

وتابع أنه على المستوى السياسي، فازت روسيا بشكل كبير، من خلال إقامة عدد من العلاقات مع الكثير من الدول في العالم، ولعل أشهرها مصر.

باحث سياسي الحرب الروسية أوكرانيا القاهرة الإخبارية اوروبا

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